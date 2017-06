L’étatisme tue la créativité des citoyens

L'originalité n'a jamais été une grande vertu en politique. La protection des intérêts à long terme de l'État, de ses fonctionnaires et de ses citoyens exige une inertie et une certaine routine. La politique institutionnalise le statu quo, sauvegarde l'ordre permanent. Les régimes qui échouent à le faire deviennent les anomalies de l'histoire.

L’ennemi de l'État

Tout ce qui est nouveau et non testé est une menace potentielle en politique ; ce qui est différent pourrait pourtant apporter une solution à l'inégalité, mais il y a aussi le risque d'exacerber le problème. Les États ont un instinct primitif de survie, lequel est menacé par l'incertitude. L'originalité doit être au mieux traitée avec méfiance, au pire abolie avec hostilité.

Restreindre les compétences du gouvernement à un nombre limité de pouvoirs bien déterminés remédie à ce biais anti-originalité. Ainsi, la société est protégée contre les débordements politiques et ses innombrables dangers. L'État peut poursuivre ses propres fins avec l'efficacité impitoyable requise pour une domination à long terme. Mais il n'a pas la force de mettre à mal l'ingéniosité - pierre angulaire des pouvoirs productifs de l'homme - dans les projets créatifs qu'il entreprend pour son propre bénéfice, qu'il s'agisse de nourrir son corps ou son âme.

La politique est l'affaire de l'Etat qui doit efficacement allouer des ressources aux domaines où les besoins sont les plus urgents. Mais la politique est une machine imparfaite, car son moteur est l'homme avec ses imperfections et c’est bien là le danger. L’homme est animé de passions et de jugements qui sont le socle de la discrimination.

Compte tenu du poids de l'État dans la société, ce pouvoir discriminatoire est potentiellement dévastateur pour les citoyens. Cela réduit l’espace de liberté de l’homme et entrave sa capacité créative. Certes les nouvelles idées sont potentiellement une menace pour la stabilité de l'Etat, comme cela a toujours été le cas, mais un Etat « conscient » qui définit et poursuit sa propre idéologie est menacé par des idées concurrentes.

La disparition de la créativité

Le manque d'originalité dans la vie moderne s'étend du politique au culturel. C'est particulièrement incroyable pour la politique, car il n'y a pratiquement aucun problème qui dépasse le gouvernement central. Pourtant, le discours public est comme un disque condamné à être rejoué. Lors du cycle électoral, les mêmes vieux problèmes du bien-être, de la réforme réglementaire et de l'emploi sont discutés. Les promesses sont pourtant rarement suivies et il n'y a pas d'incitation à le faire, car pendant que la politique étouffe l'originalité qui constitue une menace pour son existence, l'État n'est pas un producteur d’idées et n'a pas d'imagination. Son jugement discrétionnaire est réactif et non proactif. La résolution de problèmes exige de l'ingéniosité. De ce fait, il devient de l'intérêt de l'État de perpétuer les inégalités les plus importantes et pressantes car il ne peut pas saisir les nuances des injustices plus subtiles.

Les restrictions de la créativité étant élargies au-delà des limites de la politique, le reste de la société stagne. Le discours politique est un masque obligatoire et de routine, il en va de même pour la culture. La créativité n'est pas illimitée. L'originalité devient relative, une question de réinterprétation du connu et de ce qui est certain. Les vieux slogans et messages sont recyclés de la même manière que les messages politiques.

Le résultat est l'émergence d'une hiérarchie de la créativité. La société, travaillant de concert avec l'État, approuve implicitement les formes d'expression appropriées. Puisque la culture doit évoluer, mais la politique est enracinée dans l’inertie, la genèse du divertissement populaire est vraiment une dévolution entre un choix de plus en plus étroit d'anciens et familiers modes d'expression créative (donc pas une menace pour la survie de l'État).

En somme, la culture devient de plus en plus fragmentée et imitative. De plus, tous les experts faisant autorité sont obsédés par le problème d'une politique fracturée et partisane. Le premier problème conduit au dernier. La culture n'est pas le principal problème. Un Etat « conscient » qui exerce des pouvoirs discrétionnaires illimités est la cause fondamentale du déficit de créativité.

Katherine Revello, analyste pour Fee.org. Article initialement publié par la Free Market foundation. Traduction réalisée par Libre Afrique – Le 26 juin 2017.